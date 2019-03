Podcast: Wat kunnen we verwachten van het hoger beroep Mitch Henriquez?

DEN HAAG -

Het hoger beroep in de zaak Mitch Henriquez begint maandag. De zaak gaat om de twee agenten die veroordeeld werden voor hun rol bij de fatale aanhouding van Henriquez in 2015. De 42-jarige Arubaan werd aangehouden na een muziekfestival in het Zuiderpark. De rechtbank legde de agenten in december 2017 een voorwaardelijke celstraf op van een half jaar. De agenten gingen daartegen in hoger beroep.