Tweelingbroers allebei 60 jaar getrouwd: 'Het is zo moeilijk niet'

De dames kenden elkaar al. Ze ontmoetten hun toekomstige mannen op dezelfde verjaardag tientallen jaren geleden. Annie vond Hein gelijk al leuk. Dat gevoel was niet direct wederzijds. 'Je zag er wel meer die je leuk vond. Het is van lieverlee zo gegroeid', zegt Hein.

Uiteindelijk kwam het allemaal goed. Riet en Herman trouwden in februari, ruim zestig jaar geleden. Annie en Hein stapten op 2 april in het huwelijksbootje; dinsdag zijn ze dus pas echt zestig jaar getrouwd. Ze doen heel veel met z'n vieren. De Smitjes wonen samen in De Zilk, in een twee-onder-een-kap.



Simpele boodschap

Voor mensen die nog maar moeten hopen dat het ze ooit lukt zolang getrouwd te zijn, hebben de stellen nog wel een 'simpele' boodschap. 'Het is allemaal zo moeilijk niet. Je weet waar je aan begonnen bent en dan maak je het af', aldus Hein.

