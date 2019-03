Fons Groenendijk hamert op efficienty: 'Wij moeten kansen beter afmaken'

ADO Den Haag wist uit de laatste vier wedstrijden slechts één punt te halen. Toch werd de ploeg geen enkele keer van de mat gespeeld. In aanloop naar de thuiswedstrijd met Vitesse hamert trainer Fons Groenendijk dan ook op efficienter omgaan met kansen. 'Het is zaak die kansen beter af te maken.'

Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

'Maar met nog acht wedstrijden te gaan, hebben we het nog wel in eigen hand. We gaan ervoor zorgen dat we op hetzelfde niveau spelen volgend jaar. Dat moet gewoon, klaar', zegt Groenendijk. 'Dit is een belangrijke wedstrijd tegen een pittige tegenstander, maar we krijgen altijd kansen.'

'Vitesse is een goed gezelschap. Daar moeten wij wat tegenover zetten. Dan moeten wij zorgen dat wij goed zijn aan de bal, en dat je het lef hebt om initiatief te nemen. Wij moeten de 'durf' hebben om ons te laten zien. Dat kunnen wij ook, maar ik ben geen trainer die dan zegt dat wij Vitesse wel even het pakhuis in spelen.'

Vermoedelijke opstelling:

Tegen Vitesse heeft Shaquille Pinas weer een basisplaats. Hij vervangt de geschorste Wilfried Kanon. Tom Beugelsdijk keert terug na een schorsing en Dion Malone vervangt de geblesseerde Giovanni Troupee.

Uitgelicht:

ADO Den Haag wist één van de laatste wedstrijden in het Cars Jean Stadion op natuurgras te winnen van Vitesse. Met name de treffer van Mathias Gehrt was wonderschoon.

Volg ADO Den Haag – Vitesse live:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Vitesse is zaterdagavond vanaf 18.45 uur live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte.

