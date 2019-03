Tas gevonden in tram Leyweg Den Haag | Foto: Regio15

Op de Leyweg in Den Haag is het openbaar vervoer vrijdagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een onbeheerde tas in een tram. Na onderzoek bleek het een onschuldige boodschappentas te zijn. De straat voor het HagaZiekenhuis werd deels afgesloten.