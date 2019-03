Man gezocht die boodschappentas achterliet in tram op Leyweg

DEN HAAG -

Op de Leyweg in Den Haag is het openbaar vervoer vrijdagmiddag tijdelijk stilgelegd vanwege een onbeheerde tas in een tram. Na onderzoek bleek het een onschuldige boodschappentas te zijn. De politie is op zoek naar de man die de tas achterliet, om de boodschappen terug te geven.