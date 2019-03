'Ik stond per ongeluk op de scheidsrechter z'n tenen'

Twee seizoenen lang was hij de schrik van ADO Den Haag. Met een waslijst aan overtredingen en schorsingen deed hij zijn bijnaam 'de Vinnie Jones van ADO' eer aan. Oud ADO-speler Dennis den Turk (49) heeft als ervaringsdeskundige een tip voor Tom Beugelsdijk: 'Tom moet ondanks al z'n gele kaarten in dit seizoen gewoon zichzelf blijven in het veld.'

Den Turk speelde ruim vierhonderd wedstrijden in het betaalde voetbal, voornamelijk bij AZ, waar hij tien jaar voor voetbalde voordat hij in 2001 naar ADO Den Haag kwam. Met die club werd hij in 2003 kampioen van de eerste divisie, al speelde hij zelf dat seizoen maar de helft van alle wedstrijden door een aantal schorsingen.

'Ik kreeg twee keer rood dat jaar met een forse straf. Het was de wedstrijd bij Fortuna weet ik nog. Ik stond op de scheidsrechter z'n tenen, ja per ongeluk hoor haha! Ik had pech dat net de regel was ingevoerd dat je niet aan de scheidsrechter mocht zitten, dus dat leverde me een schorsing op van acht wedstrijden. Ik wilde altijd een duel winnen. Qua inzet en strijd liep ik altijd voorop en daar hoorden wel eens overtredingen bij. Maar er zat altijd een bal bij hoor..'



Tom Beugelsdijk

Den Turk, die in Amsterdam werd geboren maar al jaren in de schaduw van het ADO-stadion woont, volgt de Haagse club, waar hij ook nog jeugdtrainer was, op de voet en met name Tom Beugelsdijk. 'Als Beugelsdijk in mijn tijd had gespeeld dan had hij geen elf gele kaarten gehad zoals nu het geval is, maar veel minder. Hij heeft z'n naam tegen. De scheidsrechters zoeken hem als er een kaart wordt getrokken. Hij moet zich er niets van aantrekken. Of ik in deze tijd van de VAR had kunnen voetballen? Nee onmogelijk! Ik had geen wedstrijd gespeeld.'