ADO heeft meer plannen met kind van de club: 'Wij zien een trainer in Lex Immers'

Hoe groot was de hobbel om Lex binnenboord te houden?

'Lex heeft het sinds zijn terugkeer heel goed gedaan. Ik denk dat de tendens - als je kijkt naar leeftijd - er in Nederland een beetje afgaat. In Italië, Spanje en andere landen hebben ze het over 'ervaren spelers'. In Nederland zeggen wij vaak 'oude spelers'. Ik denk dat een 'type Lex Immers' voor heel veel clubs interessant kan zijn. Ik spreek namens Den Haag. Wij hebben goede gesprekken gevoerd en besproken hoe wij over hem denken. Wij willen ook na zijn carrière met hem door. Het belangrijkste aspect is het voetballende wat hij in zich heeft. Dat willen we nog lang in onze ploeg terugzien.'

Wat brengt hij ADO de komende jaren?

'Lex heeft bij Feyenoord in de top gespeeld. Daar doen sommige mensen wat minderwaardig over, maar daarna is hij naar de Championship gegaan, dat is gewoon een hoog niveau waarop hij heeft gespeeld. Hij gaat altijd voorop in de strijd, kan een doelpunt maken, hoewel de trainer de laatste tijd benadrukt dat hij meer in scoringspositie mag komen en beslissend moet zijn. Daarnaast is het een speler die zichzelf weg kan cijferen voor anderen. Hij is ook op de training een voorbeeld voor jongere spelers om te laten zien wat het is om profvoetballer te zijn.'

Is dit het startschot voor meer verlengingen of nieuwe spelers?

'Onder andere. Afgelopen week hebben wij de optie van Elson Hooi gelicht. Yahya Boussakou, een groot talent uit de jeugd, heeft ook bijgetekend. Op de achtergrond zijn wij met meer spelers bezig om de ploeg voor volgend seizoen klaar te krijgen.'

