Verdachte van reeks straatroven in Leiden en Oegstgeest aangehouden

Een 20-jarige man uit Leiden is vrijdag aangehouden, omdat hij in december meerdere straatroven zou hebben gepleegd in Leiden en Oegstgeest. Daarbij werden vier vrouwen beroofd van hun tassen. Het opsporingsprogramma Team West toonde half maart beelden van de verdachte. Er zat al een andere man van 20 vast voor de zaken.

Op 8 december werden twee vrouwen beroofd in de fietstunnel onder het spoor aan de Plesmanlaan in Leiden. Twee mannen gristen in het voorbijgaan hun tassen uit de fietsmand. Op 10 december werd een 82-jarige vrouw uit Oegstgeest het slachtoffer. Terwijl ze haar flat aan de Narcissenlaan binnen ging, kwamen er twee mannen achter haar aan, die haar tas afpakten. Even later sloegen de straatrovers toe op de Aert van Neslaan. Daar maakten ze een boodschappentrolley buit.

Met een pinpas die in één van de tassen zat, werd contactloos betaald in een café in Leiden. Daarbij waren de verdachten gefilmd. Aan de hand van meerdere camerabeelden en de werkwijze van de straatrovers kreeg de politie het idee dat het in alle gevallen om dezelfde mannen ging.



Aangehouden in gevangenis

Op 12 maart werden de beelden getoond in Team West. De politie laat weten dat de uitzending heeft geholpen bij het vinden van de verdachte. Hij is vrijdag aangehouden in een gevangenis. De andere verdachte, die in december al was aangehouden, zit nog steeds vast.





