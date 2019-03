'Ik heb de toto met Lex Schoenmaker jr. besproken, alle regioclubs winnen'

Vanaf dit seizoen spelen we bij Omroep West Sport de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vier amateurvoetbalwedstrijden voorspellen én het duel van ADO Den Haag. Deze week speelt Aletha Leidelmeijer de toto. Ze denkt dat ADO Den Haag drie punten pakt tegen Vitesse.

Goedemorgen Aletha,

Wat doe jij eigenlijk in een week dat er geen interlandvoetbal is?

'Afgelopen week ben ik toevallig op vakantie geweest. Het is makkelijk vrij nemen voor mij in dit soort weken. Maar ik mag weer aan de bak deze week. Zes dagen achter elkaar mag ik presenteren bij Fox Sports.

'Voor deze toto heb ik trouwens weer trouw overlegd met Lex Schoenmaker junior. Wij denken allebei dat alle regioclubs winnen. Dus je kunt hem zo voor mij invullen.'

Heb je ook een motivatie waarom de clubs gaan winnen?

'Jazeker! Bij bijvoorbeeld Katwijk, denk ik dat de kwalitatief sterkste club de punten pakt. Katwijk staat derde in de competitie en Jong Almere ergens onderin. Dat moet Katwijk ook wel winnen met het zicht op het kampioenschap.'

'Zelf heb ik voorspeld dat IJsselmeervogels kampioen wordt. Die zitten samen met AFC en Katwijk nog in de race. Dus die voorspelling was aardig goed. Voor jullie regio zou het natuurlijk mooi zijn als Katwijk de titel pakt.'

En wat is je motivatie bij bijvoorbeeld Scheveningen - Jong Vitesse?

'Dat is een moeilijkere wedstrijd om te voorspellen dan die van Katwijk. Maar Scheveningen wint dat wel. Vooral omdat ze thuis spelen. Jong Vitesse staat natuurlijk hoger in de ranking, toch denk ik dat Scheveningen wint. Lex denkt dat ook. Die is enorm goed ingevoerd in het Haagse amateurvoetbal. Dan moet ik wel mee in mijn voorspelling.'

Noordwijk tegen ONS Sneek was dan zeker weer een stuk makkelijker?

'Haha, jazeker! Noordwijk voorspellen dit seizoen is niet zo heel moeilijk. Lex en ik waren het snel eens dat ze thuis wel winnen van Sneek.'

HBS mag tegen Oss’20.

'HBS heeft een nieuwe trainer en die zorgt voor een verrassingseffect. Ze winnen en pakken belangrijke punten in de strijd tegen degradatie.'

Dan hebben we natuurlijk nog de trots van onze regio: ADO Den Haag. Ze spelen thuis tegen Vitesse. Lex Immers, die zijn contract met drie jaar heeft verlengd, speelt natuurlijk mee.

'Ja mooi he! Lex hoort bij ADO Den Haag. Ik weet nog dat hij speelde op het oude Zuiderpark. Ik werkte toen nog bij RTV West. Dat was volgens mij zijn eerste seizoen.'

'ADO moet natuurlijk winnen. Ze hebben de drie punten enorm hard mogelijk. Lex Schoenmaker junior laat ADO natuurlijk nooit verliezen en ik ga daarin mee. Dus daarom een overwinning voor ADO Den Haag.'

[tweet:https://twitter.com/omroepwestsport/status/1111659389570740224?s=21]