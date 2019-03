Bruggen gaan van Leidse Singels langste stadspark van Nederland maken

Uniek stadspark ontstaat door aanleg bruggen in Leiden

Sinds 2012 is de Stichting Vrienden van het Singelpark al bezig met ideeën voor het park. 'Eigenlijk kwam een inwoner van Leiden als eerste op het idee voor een Singelpark', zegt Conny Broeyer van de Stichting Vrienden van het Singelpark. 'Jeroen Maters vond dat je er niet alleen moest kunnen wandelen. Hij wilde er echt een uniek park van maken.'

Een belangrijk element van het Singelpark is dan ook dat Leidenaars er zelf aan de slag kunnen met bijvoorbeeld tuintjes. Daarnaast moet het park ook een ontmoetingsplek worden. Op verschillende plekken komen er daarom parkpleinen, waar ook ruimte is voor sport en cultuur. Het park is uniek voor Nederland, vinden de initiatiefnemers.



Langste stadspark van Nederland

'Het mooiste, langste en spannendste stadspark van Nederland', zegt Broeyer. 'Het unieke eraan is dat de singels in Leiden met de vestingwallen nog vrijwel ongeschonden zijn.' In totaal wordt het park iets langer dan zes kilometer.

Er zijn zes nieuwe bruggen nodig om van het park één geheel te maken. Deze bruggen krijgen bijna allemaal exotisch klinkende Latijnse namen. De bouwer verwacht dat bruggen in februari 2020 allemaal klaar zullen zijn.