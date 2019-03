D66 en GroenLinks Den Haag: 'Niet harder dan 30 kilometer in de bebouwde kom'

Binnen de gehele bebouwde kom van Den Haag niet harder rijden dan 30 kilometer per uur. Niet alleen in woonwijken, maar ook op de doorgaande wegen. Dat is waar D66 en GroenLinks voor pleiten. De partijen vragen het stadsbestuur om te inventariseren welke routes in aanmerking zouden komen voor het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur. Coalitiegenoot Hart voor Den Haag/Groep de Mos ziet niets in het plan.

'Een verlaging van de maximumsnelheid is goed voor de verkeersveiligheid, de leefbaarheid en het milieu', zegt D66-raadslid Marieke van Doorn. 'Als auto's 30 rijden, kunnen scooters ook op de weg. Dat geeft voor fietsers meer ruimte, want het is druk op het fietspad', vult Maarten de Vuyst van GroenLinks aan.

De raadsleden willen daar waar mogelijk drempels of wegversmallingen laten aanbrengen. Daarnaast willen de partijen ook weten welke mogelijk effect een verlaging van de maximumsnelheid heeft op de rijtijden van de bussen in de stad, en of er vaker gebruik zal worden gemaakt van de tram.



'Moeten we terug naar de huifkar?'

'Ik begrijp dat ze iedereen op de fiets willen hebben, maar hoe lang gaat dit nog door? Moeten we terug naar de huifkar?', vraagt Jelle Meinesz van Hart voor Den Haag/Groep de Mos zich af.

'In woonwijken is 30 kilometer perfect. Maar doorgaande wegen moeten doorgaande wegen blijven. Wij denken dat we met een verlaging van de snelheid meer files krijgen, dat het nog langzamer de stad uit gaat en dan hebben we nog meer uitstoot', zegt Meinesz.