Fietscarrousels in Vruchtenbuurt Den Haag, 'zo roest je fiets niet meer onder je kont vandaan'

Nieuw onderdak voor fietsen in de Haagse Vruchtenbuurt: een volautomatische fietscaroussel vangt voortaan meer dan 70 fietsen op. Bewoners ergeren zich al tijden groen en geel aan het buiten parkeren van de fietsen. Huizen in de Vruchtenbuurt hebben vaak geen kelder en dus geen ruimte voor de fiets, maar de redding is nu daar.

Mensen die hun fiets in de stalling hebben staan kunnen bij de deur hun pasje scannen. Hierna plaatst de caroussel automatisch de bijbehorende fiets voor de ingang, zodat de eigenaar hem er er zelf uit kan rijden. Bestuursvoorzitter van Wijkberaad Vruchtenbuurt Wim Abbenhuis noemt het project 'veel mooier dan we van te voren in gedachten hadden.'

'Er is heel veel vraag van bewoners om iets te bedenken voor het stallen van hun fiets', vertelt Abbenhuis. 'Deze wijk bestaat voor een groot deel uit portiekwoningen, wat betekent dat je voor je fiets eigenlijk alleen plek hebt voor de deur. Op deze manier ziet het straatbeeld er gewoon niet uit en voor de kwaliteit van de fietsen is het natuurlijk ook niet goed om daar te staan. Toen zijn we samen met de gemeente gaan zitten en met elkaar hebben we besloten dat hier een goede plek is om een mooie grote stalling neer te zetten. Nou, daar staat hij dan.'



Enthousiaste reacties tijdens de bouw

De fietscaroussel is gebouwd door ingenieursbureau Lo Minck Systemen. 'We zijn erg trots op het resultaat', zegt directeur Arjan Minck. 'We zien dat er een toenemende behoefte is aan dit soort stallingen. De gemiddelde fiets wordt steeds duurder dus de behoefte om veilig en droog te stallen neemt toe. Tijdens de bouw merkten we dat er heel enthousiast werd gereageerd en er zijn veel aanmeldingen, dus daar zijn we blij mee.'

Ook verkeerswethouder Robert van Asten is in zijn nopjes. 'De Vruchtenbuurt is een typische jaren '30-wijk met Haagse portiekwoningen waar je vaak geen berging hebt om je fiets te stallen', zegt hij. 'Dan moet je hem buiten zetten, en hier met de zeelucht roest hij gewoon onder je kont weg. Het heeft 100.000 euro gekost, maar door het automatische systeem kunnen we er heel veel op een kleine locatie plaatsen. De gemeente wordt veel gevraagd om voor veilige plekken voor fietsen te zorgen, en dat is precies iets wat ik wil doen de komende periode.'

