Familie Mitch Henriquez: 'Dit is vreselijk, we willen het afsluiten'

De nabestaanden van Mitch Henriquez staan twee zware weken te wachten. Maandag gaat het hoger beroep van start tegen de twee agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Henriquez in 2015. De twee politieagenten gingen in beroep tegen hun straf. 'Dit is vreselijk voor de familie,' zegt neef Alexander. 'We willen het afsluiten.'

Een deel van de familie Henriquez woont op Aruba. De zussen van Mitch komen voor het hoger beroep naar Nederland. De moeder van Mitch is al maanden in ons land vanwege de zaak. 'De hele familie is erbij in de rechtbank. De moeder van Mitch is helemaal kapot van verdriet. Zij wil een gevangenisstraf voor die agenten,' zegt neef Alexander.

De twee agenten werden door de rechtbank veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar voor mishandeling met de dood tot gevolg. Mitch Henriquez overleed na zijn arrestatie in het ziekenhuis. 'Als je bedenkt dat ze een mensenleven hebben weggerukt, dan is de straf wel te laag. Maar ik denk niet dat we meer moeten verwachten,' zegt de neef van Mitch.



Gerechtigheid

De advocaat van de familie, Richard Korver, noemt de straf eerder te laag dan te hoog. 'We hopen dat er sprake zal zijn van gerechtigheid. Deze twee agenten hebben hun baan nog, terwijl ze verantwoordelijk zijn voor de dood van een man. Ze voelen dit op geen enkele manier. Ze zitten niet in de cel en betalen geen schadevergoeding.'

Gerald Roefhof, advocaat van de ex-vrouw en zoon van Mitch Henriquez, zou het niet verbazen als de straf in hoger beroep hoger uitvalt. 'Er zijn twee maatschappelijke ontwikkelingen gaande. In hoger beroep worden levensdelicten strenger bestraft, kijk maar naar voormalig tenniscoach Mark de J. En agenten die in de fout gaan, worden harder aangepakt. Wat ons betreft wordt die lijn in deze zaak doorgetrokken.'



Robotstemmen

De familie Henriquez ziet op tegen het hoger beroep. 'De confrontatie met de beelden, de robotstemmen van de verdachten, dat is heel zwaar voor hen', zegt Roethof. De twee agenten zijn uit veiligheidsoverwegingen anoniem. Hun namen worden niet genoemd, ze zitten achter een scherm in de rechtbank en hun stemmen worden vervormd.

Neef Alexander: 'Het komt allemaal weer naar boven en dat doet pijn. Maar we wachten al jaren op een definitieve uitspraak. We verwachten dat het in ons voordeel zal lopen.'

