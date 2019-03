Hindoeschool zegt op goede weg te zijn: 'Pesters worden nu wél aangesproken'

Kinderen op de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag worden minder gepest. Zowel leraren als leerlingen worden op de pestcultuur aangesproken, zegt interim-directeur Edu Dumasy in Studio Haagsche Bluf op Radio West. Waar leerkrachten pesters eerst negeerden, wordt er nu ingegrepen. 'Leerlingen moeten zich veilig voelen.'

De Onderwijsinspectie is vrijdag opnieuw op de Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag geweest. Tijdens het bezoek zijn leraren buiten hun klas gezet en is de kinderen gevraagd of ze zich veilig voelen, bevestigt interim-directeur Edu Dumasy. 'Er zijn wat incidenten geweest, maar die vraag stelt de Inspectie op elke school', beweert hij.

De vraag van de inspectiedienst kwam echter niet uit de lucht vallen: er was sprake van een 'pestcultuur'. Die ontstond doordat er leerlingen op de school zaten die eigenlijk in het speciaal onderwijs thuishoorden. Ook werd het pestgedrag door leraren niet gezien of zelfs genegeerd.



Directeur surveilleert zelf mee

Sinds Dumasy een maand geleden werd aangesteld, surveilleert hij zelf mee op het schoolplein. 'Ik zag dat er veel gepest werd. Kinderen werden op een overvolle speelplaats omver gelopen. Ik zag ook agressief gedrag.' Ook viel het negeren van pestgedrag hem op. 'Negeren van pestgedrag mag zeker niet. Een leerkracht moet altijd tot actie overgaan.'

Volgens de directeur speelt de Hindoecultuur mee. 'Ze zijn vaak wat afwachtend. Als de leiding dan ook op het plein loopt en het goede voorbeeld geeft, voelen ze zich gesteund. Ik leer ze ook elkaar aanspreken', zegt de interim-directeur. En lijkt te helpen. 'Nu wordt er wel ingegrepen. Ik heb vandaag nog een voorbeeld gezien dat er meteen wat gebeurt en het kind zich serieus genomen voelde. Het gaat echt de goede kant op.'



Speciaal onderwijs

Ook zijn er een aantal kinderen die eigenlijk op het speciaal onderwijs thuis horen. Dit geeft problemen op de school. Dumasy heeft eerder gewerkt op een 'speciale school' en herkent dit. 'Ik heb inderdaad een paar kinderen gezien die eigenlijk in het speciaal onderwijs thuis horen en ik heb vandaag geregeld dat één van hen met een verkorte procedure naar het speciaal onderwijs kan. Er zijn specialisten ingehuurd die gaan het nu onderzoeken.'

De afgelopen week is de school veel in het nieuws geweest. Omroep West onthulde verschillende misstanden, die onder het schrikbewind van oprichter G. plaatsvonden. De oud-bestuurder hield op de achtergrond de touwtjes in handen terwijl de Onderwijsinspectie al jaren geleden duidelijk had gemaakt dat hij weg moest.



Onderwijskwaliteit

Edu Dumasy is aangesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, iets dat hij al eerder op drie andere scholen heeft gedaan. Hij kijkt vol positiviteit naar de toekomst. 'Ik krijg steeds meer vertrouwen van de ouders, leerkrachten en de kinderen. Dat sterkt me in mijn overtuiging dat er wat van deze school te maken is. Ik geloof dat er binnen twee of drie jaar zelfs een Excellente School van te maken is.'