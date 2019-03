Red Carpet Lounge Leiden geeft laatste feest voor komst sloophamer

LEIDEN -

De Red Carpet Lounge in Leiden geeft zaterdagavond een laatste feest voordat het de deuren sluit. De pop-up bioscoop in het oude ABN Amro-kantoor tegenover station Leiden Centraal was de afgelopen maanden een culturele hotspot in de stad. Het oude pand wordt gesloopt en aan de overkant komt in de komende jaren een megabioscoop.