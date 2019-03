Onderzoek bevestigt: Duizenden zeekoeten stierven door verhongering

De 20.000 zeekoeten die begin dit jaar massaal dood aan de kust werden gevonden blijken te zijn gestorven door verhongering. De jonge dieren waren al verzwakt toen ze de zee op gingen en konden daardoor moeilijk vissen naar hun normale voedsel. Een storm op zee gaf de doorslag. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook in onze regio spoelden de verhongerde vogels aan.

Medewerkers van Vogelopvang De Wulp in Den Haag meldden in februari al dat de dieren compleet uitgehongerd waren. Hoe dat kwam was toen nog onduidelijk. Het onderzoek heeft daar nu nieuw licht op geworpen. De universiteiten van Utrecht en Wageningen hebben 139 zeekoeten onderzocht. Ze waren niet ziek en in de magen zijn geen grote hoeveelheden plastic of gif aangetroffen. De meeste vogels bleken nog geen half jaar oud.

De oorzaak ligt volgens de onderzoekers in een moeilijk broedseizoen voor de vogels. De zeekoeten broeden in Schotland. 'Het is aannemelijk dat veel van de jonge vogels al zwak waren toen zij de kolonie verlieten', laat het ministerie weten. 'Op zee konden ze daardoor moeilijk vissen naar hun normale voedsel en moesten ze het doen met kleinere prooien. Daardoor bleven de vogels verzwakt.'



'Storm gaf doorslag'

Ongeveer op hetzelfde moment dat de vogels op de kust werden aangetroffen, verloor het schip de MSC Zoë ten noorden van de Waddeneilanden 342 containers. Er werd toen gespeculeerd over een mogelijk verband met de dode zeekoeten, maar dat blijkt niet te kloppen. Volgens het ministerie gaf de storm op zee die ook het containerverlies veroorzaakte, wel de doorslag bij het overlijden van de verzwakte vogels.