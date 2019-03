Na vechtpartijtjes, Rijswijkse kermis zaterdag weer open

RIJSWIJK -

De kermis in Rijswijk is zaterdag gewoon open gegaan. De politie zal het kermisterrein wel extra in de gaten houden. Op last van de burgemeester werd de kermis vrijdag vroegtijdig gesloten nadat er vechtpartijtjes tussen jongeren waren ontstaan. In de omliggende wijk zijn een aantal vernielingen aangericht.