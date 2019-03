Vernielingen in Rijswijk na onrust op kermis

De kermis in Rijswijk is vrijdagavond op last van de burgemeester vroegtijdig gesloten nadat er vechtpartijtjes tussen jongeren waren ontstaan. In de omliggende wijk zijn een aantal vernielingen aangericht. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie was het vanaf 20.00 uur onrustig op de kermis op het Bogaardplein. Er was onenigheid tussen een aantal jongeren. Dat mondde uit in wat vechtpartijtjes. Toen de burgemeester om 21.30 uur besloot om de kermis eerder te sluiten, gingen de jongeren de wijk in.

Er zijn onder andere een scooter, een bushokje en een ruit van een portiek vernield. De politie heeft nog niemand aangehouden en doet onderzoek naar de vernielingen. Rond 22.30 uur was het weer rustig in de omgeving van de kermis in Rijswijk.