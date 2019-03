HGC verzuimt Den Bosch te elimineren in strijd om play-offsplek

HGC uit Wassenaar heeft vrijdagavond met 3-0 verloren van Den Bosch. De eindstand was bij rust al bereikt. De Noord-Brabanders scoorden twee keer uit een strafcorner via Austin Smith en Nicolas Della Torre. Joaquin Menini wist ook de HGC-sluitpost te verschalken.

De tweevoudig hockeylandskampioen strijdt samen met Oranje-Rood, Amsterdam en Den Bosch - en heel misschien nog Rotterdam - om twee tickets voor de play-offs om het landskampioenschap. Samen met Oranje-Rood deelt HGC momenteel de derde plek. Beide ploegen hebben 30 punten.

Amsterdam en Den Bosch volgen op 27 punten, Rotterdam heeft er 24. Bij winst was Den Bosch op 24 punten blijven staan en min of meer kansloos geweest voor een plek in de top-4. HGC ziet door de nederlaag de voorsprong op nummer vijf Amsterdam slinken tot drie punten.



Top-4 naar play-offs

Er zijn nog zes competitiewedstrijden te spelen dit seizoen. Nummers één en twee Bloemendaal (39 punten) en Kampong (38 punten) lijken een plek in de play-offs niet meer te kunnen ontgaan.