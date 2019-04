Fietsbatterij begint te roken, wnkel dicht

In Halfords aan de Wijnhaven in Delft zijn zaterdag vijf personen gewond geraakt toen de batterij van een E-bike spontaan in brand vloog. Ze zijn vervoerd naar het ziekenhuis.

Volgens een woordvoerder van de brandweer stond de batterij niet in een oplader. Personeel heeft de brandende batterij snel in een bak water gelegd, maar toch ademden vijf mensen giftige rook in. Ze zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van Halfords laat maandag weten dat de batterij niet in brand is gevlogen, maar spontaan begon te roken. Het personeel heeft daardoor het zekere voor het onzekere genomen. Op advies van de brandweer zijn drie personeelsleden naar het ziekenhuis gegaan om zich te laten controleren, maar daar bleek dat er niets aan de hand was met ze.



Een dagje vrij

De brandweer heeft de winkel zaterdag al weer vrijgegeven, maar de eigenaar van de winkel had al zijn personeel inmiddels een dag vrij gegeven. Zondag is de winkel weer gewoon opengegaan.

Halfords onderzoekt wat er mis was met de batterij.

LEES OOK: 'Accu's elektrische vervoersmiddelen steeds vaker in de fik,' waarschuwt brandweer