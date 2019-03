Tempo uit Alphen aan den Rijn in wachtkamer voor Korfbal League

Het kan zomaar zijn dat onze regio volgend seizoen met drie clubs vertegenwoordigd is in de Korfbal League. TOP/SolarCompleet uit Sassenheim en Fortuna/Delta uit Delft zou dat het Alphense Tempo zijn. Tempo kon zaterdagavond promoveren maar slaagde daar niet in.

Tempo werd dit seizoen kampioen van de Hoofdklasse A en mocht voor de tweede keer in de clubgeschiedenis strijden om promotie naar de Korfbal League. De top-2 van beide hoofdklasses plaatsen zich voor de play-offs. In de halve finales rekende Tempo af met AW.DTV in Amsterdam.

Zaterdagavond werd de finale gespeeld bij PKC in Papendrecht. Tempo verloor de eindstrijd van Groen Geel (Wormer) met 18-23. Daardoor promoveert Groen Geel voor het eerst in de historie naar de zwaarste korfbalcompetitie ter wereld, Tempo krijgt een herkansing.



Alles beslissende drieluik

Komende week gaat Tempo met KCC/SO natural strijden om het laatste ticket in de Korfbal League van volgend seizoen. KCC uit Capelle eindigde dit seizoen op de voorlaatste plek in de Korfbal League.

Woensdag speelt Tempo uit bij KCC, volgende week zaterdag is de return in Alphen aan den Rijn. Winnen beide teams - ongeacht de uitslag - één wedstrijd, dan volgt er woensdag 10 april een beslissingswedstrijd in Capelle.