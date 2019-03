Auto met babypoeder in beslaggenomen tijdens controle Ypenburg

Bij een handhavingscontrole vrijdagavond in de Haagse wijk Ypenburg heeft de politie een auto vol met babypoeder en toiletartikelen in beslag genomen. De drie verdachten die in de auto zaten zijn aangehouden vanwege heling.

De politie controleerde samen met belastingdienst, brandweer en het parkeerteam van de gemeente honderden voertuigen uit de wijk. Bij deze controle deelde de politie 17 bekeuringen uit voor onder andere geen gordel dragen, bellen tijdens het rijden, verlichting, parkeren en voertuigen met donker getinte ruiten. Vijf voertuigen werden in beslag door de Rijksbelastingdienst.

De zogenoemde pandbrigade controleerde negen panden waarvan drie in orde waren. Bij twee panden zijn uiteenlopende misstanden aangetroffen, zoals illegale bouw en achterstallig onderhoud. Van zes personen wordt nog onderzocht of zij zelf op het adres wonen of dat er sprake is van woonfraude.



Jonge vrouw doet alsof ze 65 is

Van de HTM kregen 33 reizigers in de wijk een boete omdat ze geen geldig vervoersbewijs hadden. Een 22-jarige vrouw bleek met een 65plus abonnement te reizen. Zeven reizigers kregen een waarschuwing voor het zitten met de voeten op de bank.

