LEES TERUG: Zo pakte ADO Den Haag een punt tegen Vitesse

DEN HAAG -

ADO Den Haag heeft een punt gepakt tegen Vitesse. In een fraaie wedstrijd in het Haagse Cars Jeans stadion werd het 3-3. Grote man bij de thuisclub was Lex Immers. Enkele dagen nadat hij zijn contract verlengde, scoorde hij twee keer. Daarnaast bereidde Immers de openingstreffer van Sheraldo Becker voor.