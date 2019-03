LIVEBLOG: Start ADO Den Haag belangrijke week met zege op Vitesse?

DEN HAAG -

Na de nederlaag bij FC Groningen kwam het voetballoze weekend afgelopen week als geroepen voor ADO Den Haag. Vanavond gaat de strijd in de eredivisie verder met een thuiswedstrijd tegen het lastige Vitesse. Op dit moment staat de Haagse ploeg op de veertiende stek, dat betekent dat ADO nog 'veilig' is, maar de marge met de onderkant is niet bijzonder groot. Drie punten zijn dus meer dan welkom.