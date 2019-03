Nog geen sprake van langer verblijf Ricardo Kishna bij ADO Den Haag

ADO Den Haag-supporters wachten al maanden op zijn terugkeer, maar tot nu toe is het slechts beperkt gebleven tot een half uurtje bij de beloften. De vraag is of Ricardo Kishna dit seizoen nog in actie gaat komen. 'Het zag er op een gegeven moment heel goed uit, maar hij heeft een kleine terugslag gehad', vertelt Jeffrey van As over zijn situatie.

Eind januari maakte Kishna zijn rentree bij Jong ADO, maar niet veel later kreeg hij weer meer last van zijn blessure. 'Het is lastig inschatten voor mij of hij nog inzetbaar gaat zijn. Hij doet er alles aan, en de medische staf is druk met hem bezig. Ook op tijden dat de rest van de spelers al thuis is. Hij heeft gelukkig nog een doorlopend contract bij Lazio (voor een jaar, red.), en wij willen hem honderd procent fit afleveren.'

Kishna wordt dit seizoen door ADO Den Haag gehuurd van het Italiaanse Lazio. Is het realistisch dat hij nóg een jaar in Den Haag blijft? Van As is daar duidelijk over: 'Daar is op dit moment nog geen sprake van. Hij gaat in principe gaat hij gewoon terug naar Lazio. De insteek nu is fit maken en kijken hoe het er dan voor staat. Nu moet hij keihard werken aan de laatste procenten.'

