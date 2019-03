Opstelling ADO Den Haag: Necid op de bank; Beugelsdijk terug van schorsing

DEN HAAG -

Tom Beugelsdijk keert tegen Vitesse zaterdagavond weer terug in de basis van ADO Den Haag. De verdediger moest twee weken terug het duel met FC Groningen missen vanwege een schorsing. In het centrale hart van de verdediging staat niet Wilfried Kanon naast hem, hij is nu geschorst. De Ivoriaan wordt vervangen door Shaquille Pinas.