Maiskiemolie wondermiddel tegen ganzenoverlast

Peter van Poelgeest van Duurzaam Fauna Beheer leidt nu vrijwilligers op om in de broedtijd met boten naar de eilandjes in het Wilhelminapark te roeien en ganzennesten te zoeken. 'We dompelen de eieren in een vroeg stadium onder in een emmer met maiskiemolie. De eierschaal zuigt zich vol en het embryo krijgt geen kans om zich te ontwikkelen. Het is een soort van abortus,' zegt Van Poelgeest.

De moedergans komt na een tijdje weer terug op het nest en zal tevergeefs de eieren proberen uit te broeden. Vorig jaar hebben vrijwilligers in totaal 1300 eieren behandeld, waardoor de populatie van 1503 naar 488 ganzen is gedaald. Hierdoor is de geboorte van nieuwe ganzen beperkt gebleven en de waterkwaliteit is verbeterd in het Wilhelminapark.