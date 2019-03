TOP en Fortuna beginnen aan play-offs: 'TOP is favoriet, Fortuna niet kansloos'

'Wij zijn de favoriet', stelt TOP-coach Jan Niebeek. Zijn TOP werd de afgelopen drie jaar kampioen van Nederland. 'Maar in dit soort wedstrijden is dat niet verstandig om daar mee bezig te zijn. We moeten onze taken goed uitvoeren. Dat is het belangrijkste.'

En als de spelers van Fortuna hun taken goed uitvoeren, hebben ook de Delftenaren kans. 'Wij moeten vanuit onze kracht spelen. Korfbal wordt beslist op details', aldus Ard Korporaal, coach van Fortuna.



'Fortuna is weer een topclub'

Het bereiken van de play-offs is voor Korporaal een bevestiging dat Fortuna de juiste weg is ingeslagen. 'Twee jaar geleden werden we nog achtste. Vorig jaar haalden we de play-offs en stuntten we door de finale te halen en nu zitten we weer in de play-offs. Het is goed dat onze prestatie van vorig jaar een gevolg heeft gekregen. We horen weer structureel bij de top.' In 2004 werd Fortuna voor het laatst landskampioen.

Voor TOP moet een prachtig seizoen, waarin onder meer de Europa Cup werd gewonnen, worden bekroond met de vierde landstitel op rij. Niebeek: 'We staan er goed op. Het was een mooi en zwaar seizoen. We hebben veel wedstrijden gespeeld. Dat is aan de ene kant prettig, maar je moet ook goed opletten dat je de boel heel houdt en nu er goed voor staat.'



Best-of-three-serie

De halve finales gaan over een best-of-three-serie. Wie twee wedstrijden wint staat in de finale. De heenwedstrijd is zaterdagavond in Sassenheim, de return een week later in Delft. Een eventuele derde wedstrijd wordt op dinsdag 9 april gespeeld in Sassenheim.

De andere kruisfinalestrijd gaat tussen PKC/SWKGroep uit Papendrecht en LDODK/Rinsma uit Gorredijk. De finale is op zaterdag 13 april in de Ziggo Dome in Amsterdam.