Uitslagen tweede divisie: VVSB stunt tegen Spakenburg, Scheveningen nagenoeg veilig

VVSB zorgde voor een stunt tegen Spakenburg. Door een 2-0 overwinning op 'de Blauwen' zijn de Noordwijkerhouters niet langer meer de hekkensluiter van de tweede divisie. Sven Verlaan en Richelo Fecunda waren trefzeker. Voor die laatste een bijzondere goal, hij speelde namelijk zijn honderdste wedstrijd in het shirt van VVSB.

Rijnsburgse Boys ging zaterdag met grote cijfers onderuit tegen Koninklijke HFC. 'De Uien' zijn al uitgespeeld in de tweede divisie, en kunnen dus vrijuit spelen. Maar qua resultaten is het de laatste weken louter teleurstellend. Op bezoek bij Koninklijke HFC in Haarlem werd het 4-1 in het voordeel van de thuisploeg.



Gelijkspel

Katwijk leek te gaan verliezen van Jong Almere City, maar speelde toch nog gelijk. Vier minuten voor tijd kregen de oranjehemden een strafschop en die werd binnengeschoten door Robbert Susan. Katwijk staat vierde, zes punten achter koploper IJsselmeervogels.

Scoreverloop Scheveningen - Jong Vitesse 1-0 (1-0): 1-0 Aldogan.

Scoreverloop VVSB - Spakenburg 2-0 (1-0): 1-0 Verlaan, 2-0 Fecunda.

Scoreverloop Koninklijke HFC - Rijnsburgse Boys 4-1 (2-0): 1-0 Eindhoven, 2-0 Boer, 2-1 Zeldenrust, 3-1 Eindhoven, 4-1 Noordmans.

Scoreverloop Jong Almere City - Katwijk 1-1 (1-0): 1-0 Kenneth Anikora, 1-1 Robbert Susan (strafschop).