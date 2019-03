Gelegenheidsspits Lex Immers schiet ADO Den Haag naar punt in spectaculair duel

ADO Den Haag heeft een belangrijk punt overgehouden aan het duel met Vitesse. In het Cars Jeans Stadion was Lex Immers, die deze week zijn contract met drie jaar verlengde, de grote man. Hij werd door Fons Groenendijk in de spits gezet en vervulde die rol met verve. Met een goal in de eerste helft, en eentje vlak voor tijd stelde hij een punt veilig: 3-3.

ADO Den Haag kende een droomstart voor eigen publiek. Op aangeven van gelegenheidsspits Immers - Tomas Necid moest genoegen nemen met een plek op de bank - opende Sheraldo Becker al na zeven minuten de score, in wat uiteindelijk een doelpuntrijke eerste helft werd.

Grote man in het eerste bedrijf werd Thomas Buitink, 18-jarige speler van Vitesse. Hij schaarde zichzelf met een loepzuivere hattrick in de eerste 45 minuten in een illuster rijtje. Hij slaagde er tegen ADO in voor zijn negentiende verjaardag drie keer achter elkaar te scoren. Spelers die dat ook presteerden zijn onder meer Marco van Basten, Ronaldo en Johan Cruijff. Grote namen uit de voetballerij.



Slecht verdedigen

Buitink tekende na twintig minuten spelen voor de gelijkmaker in het Cars Jeans Stadion, en dramatisch verdedigen aan de kant van ADO Den Haag bracht hem niet veel later ook in de gelegenheid de 1-2 te maken. Een onnodige achterstand voor de thuisploeg, die door Immers wel vrij vlot weer hersteld werd. Maar Buitink bleek niet te stoppen. Voor rust bracht hij Vitesse weer aan de leiding: 2-3.

ADO Den Haag incasseerde tegen Vitesse voor het eerst in ruim vier jaar een hattrick. Ook toen was dat tegen Vitesse. Maar in de tweede helft was het overwicht voor de thuisploeg. Elson Hooi kon een voorzet van Becker net niet binnenglijden en een schot van Nasser El Khayati kon maar net gekeerd worden.



Gouden vondst

Toch mochten de supporters van ADO Den Haag juichen toen uitgerekend Immers de 3-3 binnenschoot. Zijn goal werd alleen afgekeurd vanwege (terecht) buitenspel. Maar in het Haags Kwartiertje deed hij datzelfde nog een keer, en die treffer was wel goed, en enorm fraai. Immers in de spits. Het bleek een gouden vondst van coach Groenendijk.

Scoreverloop ADO Den Haag - Vitesse: 3-3 (2-3)



1-0 Becker

1-1 Buitink

1-2 Buitink

2-2 Immers

2-3 Buitink

3-3 Immers

Opstelling Vitesse: Eduardo; Karavaev, Van der Werff, Clarke-Salter, Büttner; Serero, Bero, Ødegaard; Buitink (83. Matavz), Dauda (46. Foor), Linssen (71. Darfalou).

Scheidsrechter: Siemen Mulder

Toeschouwers: 13.721

Gele kaarten: Matus Bero (Vitesse)

Rode kaarten: x