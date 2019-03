Lex Immers in spits is geslaagd experiment: 'Jammer dat hij geen tweelingbroer heeft'

Punt van ADO tegen Vitesse is er 'eentje met perspectief': 'De tweede helft was goed'

Het experiment met Lex Immers in de spits heeft zaterdagavond tegen Vitesse goed uitgepakt. Dat vond ook ADO-trainer Fons Groenendijk na afloop. 'Hij heeft het geweldig ingevuld, als in z'n Feyenoord-tijd. Heel doelgericht. Twee hele goede goals', reageerde hij.

Twee goals en een assist. Prima statistieken, waar Immers zelf wat bescheiden over bleef. 'Dat is wat we op dit moment nodig hebben. Sleuren, vechten, afjagen. Dat is wel mijn kwaliteit.' Nu is de grote vraag: speelt Immers woensdag tegen Fortuna Sittard weer in de spits?

Groenendijk: 'Ik ga het met de jongens bespreken. Hoe hebben ze het zelf ervaren? Lex kan je overal neerzetten. Ik heb ook gezegd: 'het is jammer dat hij geen tweelingbroer heeft'. Want ook op het middenveld is hij ontzettend belangrijk. Maar in de spits heeft hij het samen met Nasser El Khayati prima gedaan.'

Sesamstraat

Net als Groenendijk baalde de hoofdrolspeler wel van de eerste helft, die vooral verdedigend niet best was. 'Het leek af en toe wel Sesamstraat', vond Immers. Groenendijk daarover: 'Dat is natuurlijk niet goed. Ik ben daar ook boos over geworden in de rust. Hoeveel goals moet je maken om te winnen van Vitesse? [...] Tja, 3-3. Het is toch maar een punt. Hij valt laat, dus uiteindelijk moet je er ook nog wel blij mee zijn.'

LEES OOK: