Lowlands sculptuur ‘Mikkel’ verrijst voor Museum Prinsenhof Delft

In aanloop naar de tentoonstelling MOJO Backstage, Delftse meesters in de muziekindustrie plaatst Museum Prinsenhof Delft woensdag aan de Phoenixstraat een 10 meter hoog sculptuur op zijn sokkel. Het gaat daarbij om 'Mikkel' van beeldend kunstenaar Tom Claassen, dat sinds 2017 ook een vaste plek heeft op het jaarlijkse muziekfestival Lowlands.

'Mikkel' is een bijzondere bruikleen van Museum de Fundatie in Zwolle. Het zal volgens Museum Prinsenhof Delft 'als een ware poortwachter alle bezoekers voor de tentoonstelling welkom heten'. Afgelopen jaar was het precies 50 jaar geleden dat Delftenaar Berry Visser op een zolderkamer het bedrijf Mojo Concerts begon. De tentoonstelling, die 12 april van start gaat, laat zien hoe MOJO is uitgegroeid tot de grootste festivalorganisator en concertpromotor van Nederland.

Bezoekers ontdekken op de tentoonstelling wat er bij komt kijken om een grootschalig muziekevenement te organiseren en kruipen in de huid van de artiest. Originele affiches, videoclips, toegangsbewijzen en foto's nemen de bezoeker verder mee op een trip down memory lane. En in virtual reality krijgen ze een backstage-ervaring bij een concert van de Nederlandse rapper Ronnie Flex. Ook kan je een concert van Pearl Jam herbeleven in 360 graden. Naast euforie is er ook aandacht voor de donkere kant van de muziekindustrie.