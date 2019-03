Daniëlle geeft polsbandje Alpe d'HuZes aan zieke zus

Daniëlle gaat voor de achtste keer naar het evenement op de Nederlandse berg in de Franse Alpen. Al die jaren doet ze ook vrijwilligerswerk en zamelt ze geld in voor onderzoek naar kanker. Dit jaar maakt ze onderdeel uit van Team Poeh en vier van de tien leden organiseren zondag een tennistoernooi op tennisvereniging Rijshaeghe in Rijswijk. 'We zijn een half jaar bezig om acties te verzinnen. Zo hebben we al gekookt op de tennisvereniging, wordt er nog gefietst en gewandeld.'

Net als de 48-jarige IT-consulent zijn de andere deelnemers van Alpe d'HuZes maanden bezig met de voorbereidingen. 'Iedereen is bezig met hetzelfde doel: dat mensen beter worden van kanker. 5.000 mensen doen mee aan deze gekke actie. Iedereen zet zijn schouders eronder. Ik ben zeker trots', zegt Daniëlle.



Sfeer

De Rijswijkse wil benadrukken dat het evenement niet alleen maar verdrietig is, maar ook heel vrolijk. 'Het is geen lang wandelend tranendal. Natuurlijk is er een dubbele lading. Het evenement benadrukt waarom we daar zijn: het KWF. Maar daaromheen zijn er leuke dingen. Niemand schuwt het feestje.'

'Het mooie van het evenement is: het ene moment heb je tranen op de wangen en het andere moment ben je aan het hossen. Vier het leven en dat vind ik het belangrijkste. 15.000 mensen staan je verspreidt over 15 kilometer aan te moedigen. De Tour de France in het klein.'



Dappere dodo

Op dit moment gaat het naar omstandigheden goed met de zus van Daniëlle. 'Ze zit op de helft van haar behandeling, maar het is een dappere dodo. De verwachting is dat ze beter wordt, maar ze is ziek.' Daniëlle weet zeker dat de Alp heeft bijgedragen aan de verwachting van onder andere de snelle diagnose van haar zus. 'Na een week is bekend of je borstkanker hebt. Toen ik ooit begon aan Alpe d'HuZes was dat wel anders.'

In juni zit haar zus aan de buis gekluisterd voor de televisie. 'Ze leeft altijd mee, dat heeft niets te maken met dat ze nu ziek is. Alleen heeft het nu meer lading. Ze vindt het superstoer en is trots op mij.'



Opgeven is geen optie

'Ik heb mijn rode polsbandje waarmee ik de afgelopen zeven jaar de Alp ben opgekomen aan mijn zus gegeven. Op het bandje staat: opgeven is geen optie. We hebben afgesproken dat zij het boven op de top aan mij teruggeeft. Dit jaar kan dat niet, dus hopelijk volgend jaar. Ze moet het bandje wel teruggeven', zegt Daniëlle met een glimlach.

Omroep West volgt Team Poeh de komende maanden tijdens de voorbereidingen en Alpe d'HuZes. Wil je het team ook sponsoren? Dat kan hier. https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/Poeh-