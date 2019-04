Ruim 150.000 euro op Ondernemersgala 2019 voor UNICEF en reddingsbrigade Scheveningen!

Het Ondernemersgala Den Haag heeft dit jaar maar liefst 150.350 euro opgebracht. De 14e editie vond zaterdag plaats in het Atrium van het Haagse stadhuis. Honderden ondernemers, politici en andere prominenten uit het regionale bedrijfsleven kwamen samen voor een avond vol muziek, dans en natuurlijk een uitgebreid diner.

Het Ondernemersgala staat ieder jaar in het teken van twee goede doelen. Een nationaal doel en een lokaal doel. Dit jaar waren dat UNICEF en de Scheveningse vrijwilligers van de reddingsbrigade. Door middel van een veiling en loterij hebben de gasten geld kunnen inleggen om deze beide doelen te steunen. Het thema was dit jaar Rembrandt en de Gouden Eeuw.

De avond werd opgeluisterd met spetterende optredens. Zo trad onder andere April Darby op, bekend van het Televizier-gala en een van de finalisten van Idols America. De studenten van het ROC Mondriaan zorgden voor een gastvrije ontvangst en namen de bediening voor hun rekening.



Netwerken

De avond van het Ondernemersgala is natuurlijk ook een uitgelezen kans om te netwerken. Richard de Mos is als wethouder economie daarom ook heel trots zoveel ondernemers bij elkaar te zien. 'Iedereen is aan het genieten en aan het doneren. Elk netwerk gaat uitstekend. Ik ben een trotse wethouder.'

Presentator Dennis Wening is er voornamelijk voor het lekkere eten geeft hij lachend toe, al is het gala zeker wel meer dan een leuk avondje uit.

