Pakken de basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden de beker?

LEIDEN -

Zorg en Zekerheid Leiden kan zondagmiddag een mooie prijs pakken. De Leidse basketbalvereniging staat voor de zesde keer in haar bestaan in de bekerfinale. Tegenstander is het Overijsselse Landstede Basketbal, dat thuisvoordeel heeft, omdat het duel in Zwolle gespeeld wordt.