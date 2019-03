Hockey: Strijd om play-offs in Hoofdklasse heren weer spannend

REGIO -

De strijd om de play-offs in de Hoofdklasse heren is weer compleet open. Door onder meer puntenverlies van HGC is alles rondom plek vier weer wat dichter bij elkaar gekomen. Zondag kwam HGC - dat 2019 goed begon met twee behoorlijke zeges op Oranje Rood en Amsterdam - niet verder dan 2-2 tegen Pinoké.