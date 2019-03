Punt van ADO Den Haag tegen Vitesse is er 'eentje met perspectief'

Punt van ADO tegen Vitesse is er 'eentje met perspectief': 'De tweede helft was goed'

Aanvallend gezien was het posteren van Lex Immers in de spits een prima keuze van trainer Fons Groenendijk. Hij maakte twee goals en gaf een assist. Maar in de defensie ging er de eerste helft nog het nodige verkeerd, wat leidde tot drie (onnodige) tegendoelpunten.

'Ik zeg niet dat het individuele fouten waren, maar het is wel zo dat we als team weer niet goed staan', probeert Malone de vinger op de zere plek te leggen. 'De manier waarop ze vallen, is zuur. We komen steeds op achterstand, maar gelukkig trok Lex Immers het dit keer recht.'



Lastige fase, moeilijke wedstrijd

Het strijdplan voor de midweekse wedstrijd tegen Fortuna Sittard (woensdag) is nog niet bekend. Staat Immers weer in de punt van de aanval? Of keert hij terug op het middenveld. 'Het wordt hoe dan ook een moeilijke wedstrijd, we zitten in een lastige fase. Maar wat we tegen Vitesse in de tweede helft gedaan hebben, moeten we daar ook doen.'

