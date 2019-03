Basketballers ZZ Leiden pakken na zeven jaar weer de landelijke beker

Zeven jaar lang hebben ze bij Zorg en Zekerheid moeten wachten op bekerwinst, maar zondag mochten de basketballers de prijs eindelijk weer eens omhoog houden. In een volgepakt en sfeervol stadion in Zwolle boekte de ploeg van coach Rolf Franke een 69-87 zege op Landstede Basketbal.

Leiden ging aan het einde van zowel het eerste, als het tweede, als het derde kwart aan de leiding, maar ondanks lichtelijk overwicht, was het met nog één kwart te gaan en een tussenstand van 62-54 nog niet beslist. Onder toeziend oog van 450 meegereisde Leiden-supporters werd de voorsprong in het laatste kwart niet meer weggegeven.

Vorig seizoen ging ZZ Leiden in de bekerfinale vrij kansloos onderuit tegen Donar Groningen. In 2016 stond Leiden ook in de eindstrijd en was het met slechts één puntje minder dan tegenstander SPM Shoeters heel dicht bij (57-58). In 2010 en 2012 kwam ZZ Leiden tegen ABC Amsterdam en Magixx Playing for Kidsrights wel als winnaar uit de bus.

Vanmiddag om 17.00 uur worden de spelers van ZZ Leiden gehuldigd in de Vijf Meihal.