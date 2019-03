Rolf Franke leidt ZZ Leiden naar bekerwinst: 'Wij zijn op dit moment de beste'

'Mijn magic touch? Dat is het geheim van de smid', zegt Zorg en Zekerheid Leiden-coach Rolf Franke met een grijns na het winnen van de beker. 'Dit is mentaal een belangrijk moment. Wij zijn op dit moment de beste ploeg.'

Een tijd lang is er al geen prijs meer gewonnen in Leiden. Zes jaar geleden werd ZZ voor het laatst landskampioen en de laatste keer dat de beker werd gewonnen is alweer zeven jaar geleden. Zondag mocht er eindelijk weer eens wat gevierd worden, na een 69-87 zege op Landstede.

'Waar het om gaat is hard werken. En uiteindelijk zorgen dat je graag dingen met elkaar wilt doen. En dat was vandaag het mooiste, als je tien spelers gezamenlijk op de bank, in het veld, gewoon een prijs ziet pakken, is de lezing van een trotse Franke.



Ontlading

Bij Worthy de Jong was de ontlading na afloop van de gewonnen wedstrijd 'gigantisch'. 'We hebben er even op moeten wachten, maar het geduld is beloond. Het was een proces, maar we hebben als team veel moeten zoeken en we lijken 'het' dit seizoen wel te hebben gevonden.'

Het seizoen van ZZ Leiden kan nóg mooier worden. De Leidenaren gaan namelijk aan kop in de Dutch Basketball League en zijn de titelfavoriet. 'We gaan straks krachtig de play-offs in', aldus Franke.