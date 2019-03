Blauwe rook en gejuich: basketballers ZZ Leiden onthaald en gehuldigd

Voor veel fans is het een dag om niet snel te vergeten, want ZZ Leiden pakte zondag voor het eerst sinds zeven jaar weer de beker. Tegenstander Landstede Basketbal werd met 69-87 verslagen. Het was de derde keer dat Leiden deze prijs veroverde. In 2010 en 2012 wist de Leidse ploeg het bekertoernooi ook te winnen.

LEES OOK: Rolf Franke leidt ZZ Leiden naar bekerwinst: 'Wij zijn op dit moment de beste'