Raymond van Barneveld blaast stoom af in Parijs: 'Ik heb echt een enorm leuke tijd hier'

Na het voor Raymond van Barneveld rampzalig verlopen darttoernooi in Ahoy, is hij naar Parijs afgereisd voor een welverdiende vakantie. Op sociale media laat de darter weten het enorm naar zijn zin te hebben in de stad van de liefde. 'Dikke kus allemaal. Onwijs bedankt voor jullie support afgelopen week. Hartelijke groeten uit Parijs.'

Volgens RTL Boulevard heeft Van Barneveld met zijn nieuwe vriendin Julia Evans ook Disneyland Parijs bezocht. Dat blijkt uit een foto die in handen is van RTL Boulevard.

"Ik heb echt een enorm leuke tijd hier en we gaan er wat leuks van maken', zegt Van Barneveld met een knipoog in een filmpje op zijn Instagram.

'Maakt seizoen af'

Na een desastreuze nederlaag donderdag in Rotterdam tegen Michael van Gerwen wilde Raymond van Barneveld per direct stoppen met darten. Daar kwam de 51-jarige Hagenaar al snel op terug en hij is nu van plan het seizoen af te maken. 'Hij was vernederd en voelde schaamte', vertelde zijn manager Jaco van Bodegom eerder. 'Hij neemt nu even rust en gaat dan in beginsel door volgens planning.'