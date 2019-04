Hoger beroep agenten in zaak Mitch Henriquez van start

Het gerechtshof Den Haag behandelt vanaf maandag in de rechtbank op Schiphol het hoger beroep tegen DH01 en DH02. De twee agenten van de Haagse politie werden in december 2017 veroordeeld voor hun rol bij de fatale aanhouding van de Arubaan Mitch Henriquez (42). De rechtbank legde hen een voorwaardelijke celstraf op van een half jaar. Een samenvatting in zeven punten:

De aanhouding

Op 27 juni 2015 rond 21.45 uur wordt Mitch Henriquez aangehouden tijdens muziekfestival Night at the Park in het Haagse Zuiderpark. Hij is dronken en roept meerdere keren dat hij een wapen heeft. Vijf agenten zijn nodig om hem te arresteren. Dat wordt gefilmd. Op de beelden is te zien dat Henriquez na zijn aanhouding al niet meer bij bewustzijn is. Hij overlijdt een dag later.

De impact:

Als een protest na de dood van Henriquez uit de hand loopt, is het dagenlang onrustig in de Haagse Schilderswijk. Zijn dood lijkt de druppel te zijn voor gevoelens van onvrede over discriminatie door de politie, die al langer leven in de wijk. De rellen trekken mensen uit hele het land naar Den Haag.

De rechtszaak:

Twee agenten worden aangeklaagd voor zijn dood. Na een proces dat twee weken duurt, legt de rechter hen beide een voorwaardelijke celstraf van een half jaar op vanwege mishandeling met de dood tot gevolg. De precieze doodsoorzaak van Henriquez is nooit bekend geworden. Wel zou hij, volgens de rechtbank, waarschijnlijk niet zijn overleden zonder de nekklem.

De politie:

De dood van Henriquez heeft nog altijd impact op de politie, zei politiechef Paul van Musscher afgelopen oktober. Na de aanhouding past de politie de training van de nekklem aan. Ook uit de onrust in de Schilderswijk worden lessen getrokken. Zo wordt het makkelijker om klachten in te dienen en moeten beginnende agenten eerst verplicht kennismaken met de wijk.

Agenten in beroep:

DH01 en DH02 zijn het niet eens met hun straf en tekenen beroep aan. Via hun advocaten laten ze weten dat ze zich bij geen enkele veroordeling kunnen neerleggen. Tijdens een voorbereidende zitting in december worden de twee nog altijd bedreigd, zeggen hun advocaten. Daarom staan ze opnieuw anoniem terecht. Ze zitten in een speciaal hokje waar alleen de rechtbank hen ziet, hun stemmen zijn vervormd. DH01 en DH02 werken nog altijd bij de politie, maar niet meer op straat.

De nabestaanden:

Zij vinden het goed dat het geweld dat gebruikt is door de agenten bestraft is maar de straf die de twee krijgen, vinden ze te laag. Als het aan de nabestaanden ligt, moeten DH01 en DH02 de cel in. Al houden ze er inmiddels rekening mee dat dit niet meer gaat gebeuren. Hun advocaten - Richard Korver en Gerald Roethof - verwachten dat het gerechtshof wel hogere straffen zal opleggen.

