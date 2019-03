Haagse grachtbewoners op de bres voor 'hun warme lampen'

Bewoners van de Dunne Bierkade zijn verbijsterd over het schijnsel van nieuwe lampen

'Dit zijn een soort van bouwlampen geworden', zegt Mira Loos. Ze woont aan de Dunne Bierkade in Den Haag en kijkt bezorgd naar de nieuwe lampen die de gemeente in de historisch uitziende straatlantaarns heeft geschroefd. Het licht is een stuk witter dan dat van de oude lampen.

Buurtbewoner Henk Zwijnenberg woont nog maar pas langs de gracht. Aan zijn huis hangt zo'n mooie lantaarn. 'Er kwam een wagen voorrijden en toen werd de lamp vervangen. Wat eerst een knus instralend schijnsel was in mijn huiskamer, is nu een ongelofelijk knetter wit licht'. Hij doet tegenwoordig de gordijnen maar dicht. 'Maar voor de gracht vind ik het echt jammer'.

De gemeente vervangt de lampen langs de gracht, en in andere delen van de stad, omdat LED-verlichting een stuk energiezuiniger is dan de lampen die er nu inzitten. Er is gekozen voor de kleur 'warm wit'. Maar de buurt hecht enorm aan het zwaar oranje schijnsel van de oude lantaarns.



'Fel licht, alles leeg'

'Kijk, als ik de kroeg sluit dan zet ik het felle licht aan om mijn gasten weg te krijgen', zegt horecaondernemer Corine Ammerlaan, ze runt een café langs het water. 'Datzelfde doen we nu met de hele gracht: fel licht, lekker leeg'.

De buurt en de horecabedrijven zijn inmiddels in gesprek met de gemeente en ze hopen dat wethouder Richard de Mos (Groep De Mos/Hart voor Den Haag) binnenkort - als het donker is - eens langskomt om zelf te kijken.

