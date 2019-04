Modellen gezocht: de portretten van Fred van Suchtelen worden uitgedeeld

Heb jij tussen 1969 en 2003 geposeerd voor schilder Fred van Suchtelen? Dan wordt er naar je gezocht. Van Suchtelen maakte meer dan dertig jaar lang portretten in Den Haag. Elf jaar na zijn overlijden is zijn dochter een zoektocht gestart naar zijn modellen, om hun portretten cadeau te geven.

Dochter Marion ten Bokum vindt de doeken van haar vader erg mooi, 'maar ik kan ze niet allemaal zelf ophangen. De auto zat helemaal vol toen we hier naartoe reden.' Daarom wil ze er nu de mensen die model stonden blij mee maken. Dat is geen makkelijke klus: Ten Bokum beschikt alleen over de voornamen en een jaartal.

De modellen zijn geschilderd op de zolder van Pulchri Studio en bij de Vrije Academie tussen 1969 en 2003. Om de zoektocht naar de modellen te ondersteunen, heeft Gerard ten Broek zijn pop-up galerie ‘We go happy’ aan de Groot Hertoginnelaan beschikbaar gesteld.



Alsnog te zien in Den Haag

Ten Bokum vindt het jammer dat haar vader zijn portretten nooit grootschalig heeft geëxposeerd. Dat zijn doeken nu alsnog in 'zijn' Den Haag te zien zijn, is dan ook een bijzonder moment. ‘Hij zou dit fantastisch hebben gevonden’.

Wie in het verleden geportretteerd is door Van Suchtelen, of gewoon de portretten wil bekijken, kan mailen naar wegohappyart@gmail.com of langskomen. De hele maand april, elke woensdag tot en met vrijdag, is de galerie op de Groot Hertoginnelaan 1a open van 13.00 tot 17.00 uur.