'Keep the soul alive'; Waterpop strikt Bo Saris en LAKSHMI

Waterpop heeft nieuwe namen bekend gemaakt. Bo Saris en zangeres LAKSHMI staan op 10 augustus op het podium van het gratis festival in Wateringen.

Er gaat misschien niet direct een belletje rinkelen bij de naam Bo Saris. Waarschijnlijk wel bij de woorden: 'Keep the soul alive!' De soulzanger is bij veel mensen namelijk nog steeds bekend als Boris uit Idols. Inmiddels noemt hij zich niet meer zo, maar hij maakt nog steeds soulmuziek.

'Zijn nieuwe album klinkt heerlijk funky met duidelijke invloeden van Prince en die sound ga je dan ook horen op Waterpop', verzekert de organisatie.



'Gruizige elektronica'

LAKSHMI is een Nederlandse zangeres die volgens de organisatie van Waterpop 'een combinatie van gruizige elektronica, singer-songwriterliedjes, donkere pop met krassende gitaren en kwetsbare strijkers maakt'.

Andere namen die al bekend waren gemaakt zijn Tape Toy, Andy Fresco, Electric Hollers, Channel Zero, Chackie Jam en Ten Times A Million. Ook aan de kinderen is gedacht: er is namelijk ook een optreden van De Kinderband.

