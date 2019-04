Bas Muijs verlaat Omroep West en andere grappen op 1 april

'Ik vind het heel erg moeilijk en heb er lang over nagedacht, maar ik ga stoppen bij Omroep West en ga naar Radio 538'. Bas Muijs liet zijn collega's maandagochtend flink schrikken met deze aankondiging tijdens zijn radioprogramma Muijs in de Morgen. Vooral radionieuwslezer Arthur Boddéus reageerde geschokt, totdat Bas Muijs aan hem vroeg wat voor dag het vandaag is. '1 april... potverdorie.'

Je houdt ervan of je hebt er een hekel aan: de grappen die gemaakt worden in de aanloop naar en op de dag van 1 april. Niet alleen Bas Muijs nam de boel dit jaar in de maling, want we zijn verschillende 'bijzondere' pers- en nieuwsberichten tegengekomen. Wij hebben de leukste voor je op een rijtje gezet.

Zo trok mediapartner Unity.nu afgelopen week al de lolbroek aan. Volgens de lokale omroep komt er op het Amaliaplein in Leiderdorp naar alle waarschijnlijkheid toch geen Lidl. Bij graafwerkzaamheden is namelijk het voormalige buitenbad van zwembad De Does aangetroffen, dat in zo'n goede staat bleek te zijn, dat ze het zwembad weer in gebruik willen nemen.



Universiteit Leiden en Duinrell

Ook de Universiteit Leiden kwam dit jaar traditiegetrouw met een goede grap. Werden de studenten vorig jaar nog in de maling genomen met een keuzevak dat caberatier Jochem Myjer zou geven, dit jaar was de universiteit op zoek naar studenten die voor vier uur in de maand de taak van de ceremoniële pedel over wilden nemen.



Met een ondergronds hyperloopsysteem alle wachtrijen in Duinrell overslaan en de meer dan veertig attracties van het pretpark in een uur afgaan? Het klinkt te mooi om waar te zijn en dat was het ook. Hopelijk zijn de fans van het Wassenaarse pretpark niet teveel teleurgesteld.



Bultruggen lokken

Ook in de politiek blijkt men niet vies van een grapje. Zo bracht de Haagse VVD een persbericht naar buiten waarin stond dat de partij wil dat de gemeente walvissen naar de kust van Kijkduin gaat lokken. 'De bultrug zorgde ervoor dat veel dagjesmensen en toeristen een kijkje kwamen nemen op Kijkduin. Dat was erg welkom voor de lokale economie, omdat er minder bezoekers zijn door de verbouwing', zei VVD-raadslid Chris van der Helm.

Verder zijn er natuurlijk nog genoeg grote merken die hun best hebben gedaan om de beste grap te bedenken. Zo zegt Spare Rib Express de eerste maaltijdbezorger te zijn die genomineerd is voor een Michelinster, verkoopt Aldi voortaan echt bier voor vrouwen met de naam Schultenfrau, bezorgt Deliveroo voortaan ook pizza's zonder korst en brengt Croky Chips chips met pepermuntsmaak uit, zodat je na het eten je tanden niet hoeft te poetsen.