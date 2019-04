Atletiektrainer Jerry M. aangehouden vanwege misbruik van minderjarige meisjes

De Rotterdamse atletiekcoach Jerry M. is maandag aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van aanranding en ontucht met minderjarige meisjes. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. De 59-jarige M. was onder meer actief bij de Haagse club HAAG Atletiek.

Vorig jaar legde M. een volledige bekentenis af bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dat treedt op als tuchtcommissie in de atletiekwereld. Naar aanleiding van de berichten hierover startte het OM een onderzoek.

In eerste instantie waren er wel meldingen over M. gedaan, maar had dat niet tot aangiftes geleid. Gesprekken met mogelijke slachtoffers leidden toch tot vier aangiftes. Het is niet bekend of die aangiftes van leden van HAAG Atletiek komen.



Ontucht met minderjarigen

In het onderzoek werden zestig personen gehoord die actief waren of zijn in de atletiekwereld. Ook zijn er gesprekken gevoerd met vrouwen die recent, maar ook in een ver verleden, te maken hebben gehad met de atletiektrainer.

Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek en de aangiftes is besloten om de man maandag aan te houden en te gaan verhoren. Hij wordt op dit moment verdacht van aanranding en ontuchtige handelingen met minderjarigen. De officier van justitie neemt later deze week een vervolgbeslissing.

