Brand in huis in Den Haag: dieren gered

Er heeft maandag een uitslaande brand gewoed in een woning aan de Luxemburgstraat in Den Haag. Er waren grote rookwolken te zien. De politie waarschuwde daarom ramen en deuren gesloten te houden.

De brand ontstond volgens een woordvoerder van de brandweer op de zolderverdieping en sloeg naar buiten. Er was op dat moment niemand thuis. Er raakte niemand gewond. Volgens de brandweerwoordvoerder zijn de naastliggende woningen ontruimd en zijn er ook dieren gered.

De brand is inmiddels bijna onder controle. De rook wordt al minder. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.