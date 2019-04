Ruim een miljoen euro schade voor bloemveiling Westland door diefstal karren

Het Openbaar Ministerie zegt dat de 46-jarige Arno M. uit Giessen en de 57-jarige Arie V. uit Sliedrecht de karren hebben gestolen. Beide mannen zitten niet meer in voorarrest en waren maandag ook niet bij de eerste zitting in de Haagse rechtbank over de grootschalige diefstal van veilingkarren.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de mannen 1084 karren ontvreemd. Die zouden ze gebracht hebben naar een sloperij in Brabant, waar de karren als oud ijzer werden aangeboden. Bij de politie wilden de twee verdachten niets zeggen over de ontvreemding van de veilingkarren. Volgens hun advocaat mogen niet alle diefstallen automatisch op hun conto geschreven worden.



Verhoor eigenaar

'Het is de vraag of het allemaal wel op het bordje van mijn cliënten ligt', zei hun advocaat maandag bij de rechtbank. Hij wilde dat de eigenaar van het slopersbedrijf nog eens verhoord wordt. Die kan vertellen of er ook andere mensen waren die veilingkarren aanboden als oud ijzer. De Haagse rechtbank stemde maandag in met dat verhoor.

Eind juni vorig jaar werden beide verdachten in Zwijndrecht aangehouden met een vracht veilingkarren. Ze werden toen al langer in de gaten gehouden door politieagenten. Arno M. wordt ook verdacht van het bezit van gestolen buxusplanten. Op 25 juli wordt de zaak waarschijnlijk inhoudelijk behandeld door de Haagse rechtbank.