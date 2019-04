Auto rijdt viswinkel binnen en richt ravage aan

Een ravage bij vishandel L'ocean Atlantique op de Ambachtsgaarde in Den Haag. Een auto reed daar maandagmiddag het pand in en richtte daardoor grote schade aan.

'Een oude man in een auto reed zo de winkel in', vertelt een medewerker van de viswinkel. 'Het hele raam is kapot. En tafels en stoelen zijn geraakt. Er is veel schade.'

Volgens hem gaat het goed met de bestuurder. De man is wel nagekeken in een ambulance. Er zou ook nog een vrouw in de auto gezeten hebben.



Lantaarnpaal

De auto zou een meter of vijftien zijn doorgeschoten en ramde ook een lantaarnpaal om uiteindelijk tot stilstand te komen in de viswinkel. Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.